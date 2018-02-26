В Петербурге осудили женщину, оставившую без жилья бывших детдомовцев

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Экс-гендиректор агентства недвижимости в Санкт-Петербурге, обманом оставившая без жилья двух бывших воспитанников детского дома, получила 4 года колонии общего режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.

По данным следствия, женщина в апреле-сентябре 2014 года обманом заключила от имени агентства договоры о приобретении жилья с двумя бывшими детдомовцами. Совершив сделки по продаже комнат, принадлежавших своим жертвам, своих обязательств по покупке другой жилплощади с улучшенными условиями подсудимая не исполнила, в результате она забрала себе около 3 миллионов рублей, оставив своих "клиентов" без жилья, считает следствие.

Как следует из сообщения надзорного ведомства, районная прокуратура в ходе проверки по приему, регистрации и разрешению сообщений о преступлении вскрыла факт незаконного постановления об отказе в возбуждении дела по этому случаю. Прокуроры отменили это решение и направили материалы на дополнительную проверку. После этого уголовное дело было все-таки возбуждено и его фигурантку признали виновной по статье УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

Кроме того, суд удовлетворил иски бывших детдомовцев о возмещении осужденной причиненного им ущерба.