В Петербурге арестовали выходца из Центральной Азии, готовившего теракт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге в понедельник арестовал задержанного ФСБ выходца из Центральной Азии, который готовил теракт, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана Аминджона Ходжаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), сроком на 2 месяца, до 21 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.