Суд продлил арест главврачу красноярского перинатального центра

КРАСНОЯРСК, 26 фев — РИА Новости. Суд продлил арест подозреваемому во взяточничестве главному врачу Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрею Павлову до конца мая, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"Сегодня на заседании Железнодорожного районного суда города Красноярска по ходатайству следствия продлен срок ареста на три месяца — до 28 мая 2018 года главному врачу КГБУЗ "Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства", — говорится в сообщении.

В начале января в отношении главврача было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег… в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (приготовление, то есть умышленное создание условий для совершения преступления – получение должностным лицом через посредника взятки…). Он был арестован. По версии следствия, Павлов незаконно получал деньги от предпринимателей, с которыми заключались договоры на поставку в медучреждение товаров медицинского назначения. Предварительно, "откаты" составляли до 10% от общей суммы, добавляет СК. Главную медсестру центра Лидию Клитенкович подозревают в посредничестве. Общая сумма взяток, предварительно, составляет несколько миллионов рублей.