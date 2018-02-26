Кирилин обжаловал отстранение от должности гендиректора РКЦ "Прогресс"

САМАРА, 26 фев — РИА Новости. Отстраненный от должности гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александр Кирилин подал апелляционную жалобу на соответствующее решение Самарского районного суда, сообщила в понедельник РИА Новости представитель суда.
"Поступила апелляционная жалоба на решение районного суда, в ближайшее время она должна быть направлена на рассмотрение в Самарский областной суд", — сказала собеседница агентства.
Уголовное дело в отношении Кирилина следователи возбудили 13 февраля по материалам регионального ФСБ. По версии следствия, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года подозреваемый заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, то есть в ущерб экономическим интересам РКЦ "Прогресс". По данным СК, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года РКЦ выплатил фирме 11 миллионов 784 тысячи евро, тогда как для выполнения обязательств по договору она потратила только 9 миллионов 783 тысячи евро.
РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие и один из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов.