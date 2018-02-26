Кирилин обжаловал отстранение от должности гендиректора РКЦ "Прогресс"

САМАРА, 26 фев — РИА Новости. Отстраненный от должности гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александр Кирилин подал апелляционную жалобу на соответствующее решение Самарского районного суда, сообщила в понедельник РИА Новости представитель суда.

Кирилина подозревают в злоупотреблении полномочиями, Самарский районный суд 16 февраля отстранил его от должности гендиректора РКЦ "Прогресс" на период предварительного расследования. Обязанности гендиректора РКЦ по решению "Роскосмоса" временно исполняет первый заместитель гендиректора завода Равиль Ахметов.

"Поступила апелляционная жалоба на решение районного суда, в ближайшее время она должна быть направлена на рассмотрение в Самарский областной суд", — сказала собеседница агентства.

Уголовное дело в отношении Кирилина следователи возбудили 13 февраля по материалам регионального ФСБ. По версии следствия, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года подозреваемый заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, то есть в ущерб экономическим интересам РКЦ "Прогресс". По данным СК, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года РКЦ выплатил фирме 11 миллионов 784 тысячи евро, тогда как для выполнения обязательств по договору она потратила только 9 миллионов 783 тысячи евро.

РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие и один из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов.