Жителю Петербурга, избившего врача скорой, грозит до двух лет тюрьмы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в нетрезвом виде без причин избил фельдшера скорой помощи до сотрясения мозга, сообщает в понедельник городское надзорное ведомство.

Как установило следствие, утром 18 декабря мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения в своей комнате коммунальной квартиры, почувствовал острую боль в животе и вызвал "скорую", прибывшую из городской поликлиники №32.

"В ходе оказания обвиняемому медицинской помощи он умышленно, без какого-либо на то повода, из хулиганских побуждений, резко поднялся с кровати и неожиданно нанес фельдшеру два удара кулаком в область лица и груди. Фельдшеру в СПБ ГБУЗ "Городская Мариинская больница" был поставлен диагноз: закрытая тупая травма головы – сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей груди", — отмечает прокуратура Петербурга.

Житель Петербурга обвиняется по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений", которая предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, уточняет надзорное ведомство.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует прокуратура.