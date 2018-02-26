Бывшего и.о. главы "Дальспецстроя" будут судить за растрату на Восточном

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывшего и.о. начальника скандально известного предприятия "Дальспецстрой" Андрея Захарова и ряд его предполагаемых сообщников будут судить за растрату более 400 миллионов рублей на строительстве космодрома Восточный, сообщает в понедельник СК РФ.
Деньги, считает следствие, похищались под видом исполнения договоров на разработку смет на строительство объектов космодрома.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В зависимости от роли каждого, фигуранты обвиняются в организации и пособничестве в растрате и отмывании денег.
Между тем коллега Захарова, бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, как и ряд его сообщников, уже осужден на 12 лет лишения свободы по делу о хищении у предприятия более 100 миллионов рублей в 2006-2009 годах. Строительство Восточного тогда еще не началось – это произошло в 2012 году.
На фоне скандалов с хищениями "Дальспецстрой" был преобразован во ФГУП "Главное военное строительное управление №6", финансовое состояние которого, однако, также вызывает вопросы. С прошлого лета на предприятии введена процедура наблюдения, призванная помочь финансовому оздоровлению ФГУПа.