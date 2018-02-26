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Происшествия

СК не нашел мотива мести в ДТП с отцом обвиняемого в убийстве пауэрлифтера

12:1026.02.2018
(обновлено: 12:16 26.02.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета. Архивное фотоАвтомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дело по факту гибели в ДТП отца Анара Аллахверанова, который обвиняется в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, не найдя в действиях водителя мотива мести, сообщает в понедельник СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Подозреваемый в убийстве Андрея Драчева Анар Аллахверанов. Архивное фото
© Фото : аккаунт Анара Аллахверанова в Instagram
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева в Хабаровске отрицает свою вину

По версии следствия, ДТП произошло по вине 25-летнего обвиняемого, который зарабатывал деньги частным извозом. Утром 16 января 2018 года он на автомобиле возвращался домой с ночной смены. В Железнодорожном районе Хабаровска он на скорости в 90 километров в час отвлекся от управления машиной и сбил пешехода.

Следствие полагает, что сразу после совершения ДТП водитель решил ввести полицейских в заблуждение о подробностях происшествия и переместил вещи потерпевшего и разбитые элементы своей машины за пределы пешеходного перехода. После прибытия сотрудников ДПС он указал выгодное для себя место ДТП, которое, якобы, находилось за пределами пешеходного перехода. Однако место аварии было установлено, и обвиняемый сознался под тяжестью собранных доказательств.

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"
В Хабаровске отец обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева погиб в ДТП
"В ходе расследования уголовного дела отрабатывались различные версии произошедшей аварии, в том числе версия убийства пешехода из мести, так как погибший являлся родственником фигуранта дела об убийстве известного спортсмена в августе 2017 года в центре Хабаровска. В ходе следствия данная версия не нашла своего подтверждения. Расследование дела завершено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело передано для утверждения обвинительного заключения по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", после чего его направят в суд для рассмотрения по существу.

Также следствие сообщает, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, также не менее 20 раз за последние три года привлекался к административной ответственности за превышение скорости, управление машиной без документов.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Аллахверанов, который обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений, сдался следствию спустя месяц после происшествия. Суд по делу уже идет.

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