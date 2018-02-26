Двое мужчин незаконно вывезли своих детей из Красноярска на Ближний Восток

КРАСНОЯРСК, 26 фев — РИА Новости. Двое отцов подозреваются в незаконном вывозе троих своих малолетних детей из Красноярска в страны Ближнего Востока, сообщает пресс-служба СУКС РФ по Красноярскому краю.

"По предварительной версии следствия, в ноябре 2015 года двое мужчин совместно со своими малолетними детьми в возрасте двух, четырех и пяти лет покинули город Красноярск, вылетели воздушным транспортом за пределы Российской Федерации, предположительно в республику Иран, и до настоящего времени не вернулись, их местонахождение не установлено. Их жены, проживающие в Красноярске, сведений о них не имеют, о детях им также ничего не известно. Возможно, трое малолетних детей могут незаконно удерживаться неустановленным лицом на территории Исламской Республики Афганистан", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в производстве красноярских следователей находятся два уголовных дела по части 2 статьи 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), санкция которой предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

В рамках следствия на данный момент направлены поручения на розыск малолетних, а также их законных представителей, добавили в СК.