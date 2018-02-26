Благовещенский суд арестовал авиадебошира на 12 суток

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев — РИА Новости. Благовещенский городской суд Амурской области арестовал на 12 суток авиадебошира рейса "Екатеринбург — Благовещенск", сообщается на сайте суда.

Как следует из судебных материалов, пассажир самолета "Уральских авиалиний" во время полета "неоднократно выражался нецензурной бранью", не реагировал на требования командира воздушного судна и бортпроводников, на их призывы к порядку отвечал "громкими грубыми выражениями".

При наборе самолетом высоты мужчина начал самовольно передвигаться по борту воздушного судна, отказывался вернуться на свое место и пристегнуться ремнями. В суде нарушитель раскаялся и признал вину, уточнили в суде.

"Суд постановил признать Дудак Ф.С., уроженца Республики Беларусь, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток",- сообщает горсуд.