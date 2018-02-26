В московском парке спасли привязанную к дереву рысь

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Специалисты департамента природы российской столицы спасли рысь, привязанную к дереву в парке Зеленограда (входит в число 12 административных округов Москвы), сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

В департаменте рассказали, что жительница позвонила на общегородскую горячую линию и сообщила, что во время прогулки по парку в Зеленограде недалеко от тропинки она увидела крупную дикую кошку, привязанную к дереву. На место после звонка выехали специалисты департамента и обнаружили рысь, которую отправили на передержку в центр реабилитации животных под Яхромой.

"Подобные случаи, когда в Москве на улице находят диких животных, участились в последнее время. Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона "О защите диких животных". Надеемся, что он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время", — цитирует пресс-служба руководитель ведомства Антон Кульбачевский.