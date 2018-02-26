СК сообщил о продолжении расследования хищений на Восточном

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Расследование эпизодов, связанных с нецелевым расходованием денежных средства "Дальспецстроя" продолжается, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В настоящее время продолжается расследование других эпизодов преступной деятельности, связанных с нецелевым расходованием денежных средства "Дальспецстроя", — сказала Петренко.

В понедельник суд приговорил экс-главу "Дальспестроя" Юрия Хризмана к 12 годам колонии общего режима, а бывшего бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина — к 7 годам колонии. Суд постановил также взыскать с осужденных 5,16 миллиарда рублей в пользу "Роскосмоса" по иску госкорпорации. Защита сочла приговор необоснованным.

В свою очередь адвокат Ашихмина Алексей Слепцов сообщил, что у осужденных нет таких денег, чтобы выплатить все, что назначил суд. Он отметил, что даже если продать все их имущество, такая сумма не наберется.

Также по этому делу экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получил 6 лет колонии. Сын Хризмана Михаил — пять с половиной лет колонии.

По данным следствия, в 2006-2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба РФ в 5,2 миллиарда рублей.

Строительство космодрома Восточный велось в Амурской области с 2012 года.