В Великом Новгороде арестовали водителя, сбившего четырех подростков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Суд арестовал водителя, сбившего четверых подростков на пешеходном переходе в Великом Новгороде, сообщает прокуратура Новгородской области.

Вечером в пятницу водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Suzuki сбил четырех подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле ТРЦ "Мармелад" в Великом Новгороде, после чего скрылся. В результате ДТП несовершеннолетняя получила перелом бедра, оценивающийся как тяжкий вред здоровью.

"Новгородский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего местного жителя … С учетом позиции прокурора, полагавшего, что подозреваемый может скрыться от органов предварительного расследования, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 марта 2018 года", — говорится в сообщении.