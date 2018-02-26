Источник сообщил о пяти пострадавших в ДТП с грузовиком в Улан-Удэ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении автобуса с КамАЗом в Улан-Удэ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
В свою очередь МВД Бурятии сообщает о четырех пострадавших в аварии.
"ДТП произошло в 14.00 (09.00 мск) на улице Бабушкина — столкнулись автобус и КамАЗ. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Они доставлены в медучреждение. Водитель прошел медицинское освидетельствование, он трезв", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обстоятельства ДТП выясняются.