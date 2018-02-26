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Происшествия

Приговор по делу Восточного: реальные сроки и миллиардные выплаты

10:1026.02.2018
(обновлено: 10:36 26.02.2018)
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© Фото : ДВ-новостиПодсудимые по делу о злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный и их адвокаты в Дальневосточном окружном военном суде. 26 февраля 2018Подсудимые по делу о злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный и их адвокаты в Дальневосточном окружном военном суде. 26 февраля 2018
© Фото : ДВ-новости

ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске в понедельник вынес приговор участникам дела о злоупотреблении при строительстве космодрома Восточный — они получили от 5,5 до 12 лет лишения свободы и штрафы до 1,5 миллиона рублей. С двоих участников суд постановил взыскать в пользу Роскосмоса 5,1 миллиарда рублей. Адвокаты осужденных заявили о необоснованности приговора и намерении его обжаловать.

Космодром Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Уголовные дела о хищениях на космодроме "Восточный"

Среди осужденных — бывший глава "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ №6) Юрий Хризман, его сын — предприниматель Михаил Хризман, главный бухгалтер "Дальспецстроя" Владимир Ашихмин и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов.

Суд начался в мае 2016 года и проходил в закрытом режиме, так как материалы, рассматриваемые в суде, относились к государственной тайне. В понедельник, 26 февраля, журналистам разрешили присутствовать на оглашении результативной части приговора.

Преступление и наказание

По данным следствия, в 2006-2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших "Дальспецстрою". Как утверждал СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба РФ почти в 5,2 миллиарда рублей.

Согласно приговору суда, Юрий Хризман признан виновным в двух эпизодах преступления по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Растрата организованной группой", ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1,5 миллиона рублей.

Председатель думы Хабаровского края Виктор Чудов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обвиняемый в хищениях на Восточном заявил, что просто занимался бизнесом

Ашихмин признан виновным по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Михаил Хризман признан виновным по статье "Растрата организованной группой", он приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей.

Чудов признан виновным по статье "Растрата организованной группой", он приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в 900 тысяч рублей.

Кроме того, судом были удовлетворены гражданские иски.

"В пользу ГВСУ№6 (бывший "Дальспецстрой") с Юрия и Михаила Хризманов в солидарном порядке взыскано 26,39 миллиона рублей. С Юрия Хризмана и Виктора Чудова в солидарном порядке взыскано 60,2 миллиона рублей. В пользу госкорпорации "Роскосмос" с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина взыскано 5,16 миллиарда рублей (весь объем заявленного Роскосмосом иска)", — пояснила журналистам после вынесения приговора пресс-секретарь суда Карина Мироненко.

По ее словам, для обеспечения исполнения приговора сохраняется арест на имущество осужденных, наложенный во время следствия. Также все осужденные останутся под стражей до вступления приговора в силу.

Адвокаты будут обжаловать приговор

Адвокаты экс-главы "Дальспецстроя" Юрия Хризмана и бывшего бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина намерены обжаловать приговор в Верховном суде.

"Защита однозначно считает приговор необоснованным и незаконным, и мы будем его обжаловать в апелляционном порядке. Это коллегия Верховного суда по делам военнослужащих", — сказал журналистам адвокат Хризмана-старшего Игорь Анисимов.

Космодром Восточный
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Обвиняемые в хищениях на Восточном получили реальные сроки

Он также подчеркнул, что никакого ущерба Роскосмосу и ГВСУ №6 (ранее "Дальспецстрой") не было.

"Мы постарались предоставить суду все документы о том, что никакого ущерба в действительности нет, и этим обосновали невиновность моего подзащитного и других участников процесса. Но суд не принял их во внимание. Как юрист, я не понимаю, как можно вынести обвинительный приговор при том, что в деле имеются документы об отсутствии ущерба", — сказал Анисимов.

Он пояснил, что сторона защиты пригласила специалиста, заслуженного экономиста РФ, который на основании документов "Дальспецстроя" сделал самостоятельные расчеты, альтернативные представленным следствием. "Он доказал математическим путем, что никакого ущерба нет. Об этом говорят и документы, что они не принимали незаконных решений", — сказал адвокат.

Как сообщил журналистам адвокат Ашихмина Алексей Слепцов, злоупотребление выразилось в том, что еще до подписания контракта на строительство космодрома, "Дальспецстрой" закупил дорогостоящую технику и начал строительство космодрома. "Эти деньги "Дальспецстроем" получены путем кредитов. После подписания контракта часть этих кредитов была закрыта другими деньгами. Вот в чем злоупотребление, по мнению обвинения. В балансе в итоге сумма был нулевая", — сказал Слепцов.

Он выразил уверенность в невиновности своего подзащитного по эпизоду злоупотреблений полномочиями при строительстве космодрома.

Ракета космического назначения (РКН) Союз-2.1б, установлена в пусковую систему космодрома Восточный. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
Долги перед строителями космодрома Восточный погашены, сообщили власти

"Это не хищение, по этому делу обвинение в хищении пяти миллиардов не предъявляли, предъявляли хищение в другом размере — около 30 миллионов рублей по эпизоду 2008 года, когда космодром еще не строился. Что касается других сумм, мы не довольны приговором. Семь лет лишения свободы за неправильное ведение бухучета — это чрезмерно много. Двенадцать лет лишения свободы Хризману-старшему. Мы будем обжаловать, если и не на оправдание, то хотя бы на смягчение приговора. Семь лет дают за убийство", — сказал Слепцов.

Он также отметил, что "невозможно построить космодром за 25 миллиардов рублей, похитив пять миллиардов — это пятая часть космодрома".

Кроме того, по его словам, денег на погашение этого иска у осужденных нет, даже если продать все их имущество.

Анисимов и Слепцов сообщили также, что не увидели в деле материалов, которые сейчас можно считать государственной тайной, так как с момента запуска ракет с космодрома его координаты тайной не являются. "Я могу отнести к гостайне один документ, когда он издавался, но уже, наверное, все знают, место расположения космодрома. Больше я секретных документов там не увидел", — сказал Анисимов.

Космодром Восточный
© Инфографика
Космодром Восточный

Секретные материалы

Экс-спикер краевой думы Виктор Чудов до вынесения приговора на вопрос журналистов о виновности отметил, что всего лишь занимался предпринимательской деятельностью.

"Если признание вины — это занятие предпринимательской деятельностью, то я признаю, потому что заниматься предпринимательской деятельностью в нашей стране — это преступление. Я сделал такие выводы, исходя из моего дела", — сказал Чудов.

По его словам, его дело и дело "Дальспецстроя" объединили для создания общественного резонанса.

"Космодром начали строить в 2011 году, а мне инкриминирует события 2007-2008 года. Каким образом это можно соединить? Почему поставка шин и металла стала гостайной? Была не засекреченной, а в ходе судебного заседания стала засекреченной. Все строилось не засекречено, поставлялось не засекречено, а вдруг стало засекречено? Журналисты, сделайте сами вывод", — сказал Чудов.

Юрий Хризман в свою очередь отметил, что надеется на то, что его оправдают. "Весь период следствия я надеялся", — сказал он.

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