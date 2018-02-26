СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре на Кубани

КРАСНОДАР, 26 фев — РИА Новости. Следователи организовали проверку в Ейском районе Краснодарского края после гибели двух женщин при пожаре, который возник, предположительно, из-за замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Сообщение о возгорании дома в станице Ясенской поступило правоохранителям утром в понедельник, уточнили в ведомстве.

"После локализации пожара сотрудниками МЧС в помещении были обнаружены тела двух женщин. По данному факту Ейским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме проживали 64-летняя женщина и ее дочь. В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает замыкание электропроводки. Для установления точных причин смерти погибших проводятся судебно-медицинские экспертизы.