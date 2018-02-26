На Алтае девочка утонула, провалившись в полынью

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Семилетняя девочка утонула, провалившись в полынью на реке Кучук, где она была со своей подругой, следователи проводят проверку, сообщила пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.

"Двадцать третьего февраля 2018 года на реке Кучук, расположенной вблизи села Нижний Кучук Благовещенского района, в полынье утонула 7-летняя девочка. По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 23 февраля девочка, находясь вместе со своей подругой на льду реки Кучук, провалилась в полынью. Ребенка без признаков жизни обнаружил в воде ее отец. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть девочки.