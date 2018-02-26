На Урале выясняют обстоятельства гибели троих бездомных на теплотрассе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Следователи ведут проверку в Свердловской области по факту гибели троих бездомных, сообщил в понедельник РИА Новости представитель регионального СУ СК РФ.
"Там трое погибших. По предварительным данным, они могли случайно задеть спусковой клапан. Ведется проверка. Тела направлены на вскрытие. Криминала тут нет", — сказал представитель ведомства.
Руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых также подтвердил РИА Новости, что история не имеет криминального характера. По его словам, на место выезжали сотрудники уголовного розыска. Личности погибших уже установлены – это мужчины 1959 и 1978 года рождения и женщина 1977 года рождения. Материалы по данному ЧП были направлены полицейскими в областное СУ СК РФ.