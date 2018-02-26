На Урале выясняют обстоятельства гибели троих бездомных на теплотрассе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Следователи ведут проверку в Свердловской области по факту гибели троих бездомных, сообщил в понедельник РИА Новости представитель регионального СУ СК РФ.

По данным местного портала KU66.ru, инцидент произошел в субботу в городе Каменск-Уральский на улице Октябрьской, где бездомных, находившихся на теплотрассе, затопило кипятком.

"Там трое погибших. По предварительным данным, они могли случайно задеть спусковой клапан. Ведется проверка. Тела направлены на вскрытие. Криминала тут нет", — сказал представитель ведомства.

Руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых также подтвердил РИА Новости, что история не имеет криминального характера. По его словам, на место выезжали сотрудники уголовного розыска. Личности погибших уже установлены – это мужчины 1959 и 1978 года рождения и женщина 1977 года рождения. Материалы по данному ЧП были направлены полицейскими в областное СУ СК РФ.