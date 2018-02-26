Одну из пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе перевели из реанимации

На месте ДТП с участием автобуса и фуры в Кемеровской области. 23 февраля 2018

На месте ДТП с участием автобуса и фуры в Кемеровской области. 23 февраля 2018

КРАСНОЯРСК, 26 фев — РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей в ДТП с автобусом на трассе в Кемеровской области и госпитализированной в больницу Кемерово, удовлетворительное, и она переведена из реанимации в отделение травматологии, сообщил РИА Новости заместитель главного врача областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского Валерий Шмолевич.

"Женщина переведена в отделение травматологии. Ее состояние удовлетворительное. Молодой человек остается в реанимации, его состояние крайне тяжелое. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", — сказал собеседник агентства.

Авария произошла около 01.00 (21.00 мск) в пятницу на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Чебулинском районе Кемеровской области. Столкнулись грузовая фура Volvo из Самарской области и частный автобус HIGER, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Красноярска и следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса).

По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры, еще 14 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позднее борт санитарной авиации доставил в Красноярск 12 пострадавших, из которых двое — в тяжелом состоянии. Двое остались в больнице в Кемерово.

О других случаях крупных ДТП в России читайте в справке РИА Новости >>