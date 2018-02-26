Новосибирский экс-губернатор рассказал о "ступоре" от приговора

НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, апелляцию на обвинительный приговор которому рассматривается в Новосибирском облсуде, вновь заявил об отсутствии в его деле состава преступления и "ступоре" от приговора суда первой инстанции.

Новосибирский областной суд 21 февраля начал рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Юрченко Центрального районного суда Новосибирска от 20 октября 2017 года, по которому бывший губернатор приговорен к трем годам условного заключения по обвинению в превышении полномочий. Приговор обжаловали адвокаты Юрченко. Они добиваются полного оправдания экс-чиновника. От прокуратуры жалоб на приговор не поступало.

"Все материалы, которые находятся в деле, которые исследовались в суде или которым отказывалось, говорят, что там нет преступления, нет события преступления, причем не только с моей стороны, но и со стороны любого человека, задействованного в этом злополучном, как я теперь его называю, инвестиционном проекте", — заявил Юрченко в облсуде в понедельник.

Описывая свое отношение к приговору, Юрченко привел в пример состояние персонажа анекдота – военного переводчика, которому генерал задал вопрос, как он переведет на английский язык слов "конь" если в этом языке нет мягкого знака.

"Вот я нахожусь в таком же ступоре как лейтенант-переводчик, когда прочитал в приговоре Аллы Юрьевны Веселых, что, проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все доказательства в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности Юрченко. При наличии всех доказательств в деле сделать такой вывод", — сказал экс-губернатор.

Суть обвинения состояла в том, что Юрченко, превысив свои полномочия, дал указание руководителю принадлежавшей региону компании "ГазТрансКом" отменить продажу через открытый аукцион привлекательного земельного участка в центре Новосибирска и продать его конкретной компании по заниженной цене. Юрченко заявляет о том, что аукцион по продаже участка был организован незаконно, мог повлечь убытки для бюджета региона и подорвал авторитет органов госвласти.

По данным обвинения, был причинен вред ОАО "ГазТрансКом" в виде недополученного дохода на сумму не менее 14 миллионов рублей, однако суд признал, что сумма предположительная и исключил ее из приговора. В то же время суд установил, что действия Юрченко повлекли ущерб в 135 тысяч рублей — это сумма средств, вложенных в организацию открытого аукциона по продаже участка. Губернатор Юрченко лишился своего поста "в связи с утратой доверия" в марте 2014 года.