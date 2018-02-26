Под Иркутском три человека погибли при столкновении лесовоза и молоковоза

КРАСНОЯРСК, 26 фев — РИА Новости. Молоковоз и лесовоз столкнулись на трассе под Иркутском, погибли три человека, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

По ее данным, авария произошла утором в Черемховском районе возле деревни Худорожкино.

"Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погибли три человека… По предварительной информации, грузовик Hyundai — молоковоз, двигаясь в сторону Иркутска, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с попутным транспортном — лесовозом "Камаз" с прицепом", — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожной аварии и устраняют ее последствия.