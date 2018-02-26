Стали известны сроки рассмотрения апелляции по делу Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев — РИА Новости. Апелляционную жалобу на приговор по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его бывших коллег рассмотрят в областном суде не раньше апреля, сообщил РИА Новости в понедельник Игорь Янчук, адвокат одного из фигурантов дела, экс-зампреда сахалинского правительства Сергея Карепкина.

"До сих пор не готов протокол приговора, нам его еще не отдали. Думаю, в марте его только подготовят. Мы его тщательно изучим, если будут замечания, мы предъявим их на специальном заседании в суде. Только после этого, с дополнениями, возражениями, жалобами дело сформируется и отправится в суд второй инстанции. Раньше апреля этого не будет, что уже очевидно", — сказал Янчук.

Девятого февраля городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к тринадцати годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, бывшего зампреда сахалинского правительства Сергея Карепкина — к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей, экс-советника губернатора Андрея Икрамова — к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей.