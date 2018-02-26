В Москве рассмотрят жалобу на арест зама бывшего врио премьера Дагестана

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты на арест заместителя бывшего врио премьер-министра Дагестана Шамиля Исаева, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они были арестованы до 5 апреля.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года.

Задержанных привезли в Москву, в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.