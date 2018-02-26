В Хабаровске начнется оглашение приговора по делу о хищениях на "Восточном"

ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске в понедельник начнет оглашение приговора по делу о хищениях на космодроме "Восточный", сообщил РИА Новости представитель суда.

"В понедельник в 11.00 (4.00 мск) в суде начинается оглашение приговора. Завершить чтение приговора планируется в течение дня", — сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что в хищениях обвиняются бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, а также экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов. Все подсудимые находятся под стражей.

По данным следствия, в 2006-2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома "Восточный", что повлекло причинение ущерба РФ в 5,2 миллиарда рублей.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Потерпевшими по делу признаны предприятия "Дальспецстрой" при "Спецстрое" России и государственная корпорация "Роскосмос".

Строительство космодрома "Восточный" велось в Амурской области с 2012 года.

Рассмотрение дела в суде началось в мае 2016 года. Все заседания проходят в закрытом режиме.