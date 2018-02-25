СК завел уголовное дело после убийства мужчины на западе Москвы

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что неизвестный застрелил мужчину на улице Бакинских Комиссаров в Москве и скрылся. Мужчина скончался от полученных ранений.

"По факту убийства мужчины на западе Москвы возбуждено уголовное дело… по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — сказала она.

Иванова сообщила, что, по версии следствия, вечером 25 февраля 2018 года вблизи жилых домов по улице 26-ти Бакинских Комиссаров в Москве местные жители обнаружили тело мужчины, на вид 30-35 лет, с огнестрельными ранениями.

Следователи допрашивают очевидцев произошедшего, устанавливают личность потерпевшего, добавила представитель СК.