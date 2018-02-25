В Москве человек упал на рельсы на станции метро "Лубянка"

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Человек упал на рельсы на станции "Лубянка" Сокольнической линии метро Москвы в воскресенье вечером, движение вводится в график, сообщила сотрудница горячей линии столичной подземки.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, отмечаются перебои в движении поездов на центральном участке, от станции "Кропоткинская" до "Лубянки". Так, поезд простоял на станции "Кропоткинская" около семи минут, а затем в перегоне между станциями.

"Извлекали человека с путей на станции "Лубянка", движение входит в график", — сказала сотрудница метрополитена.