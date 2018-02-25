В Калининградской области "Ока" провалилась под лед

КАЛИНИНГРАД, 25 фев — РИА Новости. Автомобиль "Ока" ушел под воду в Куршском заливе Калининградской области, один человек погиб, сообщил источник в региональных оперативных службах.

"По предварительным данным, в машине было три человека, скорее всего, рыбаки. "Ока" ушла под воду, двое мужчин выбрались, один, скорее всего, не смог, остался внутри. Машину на поверхность не подняли, она в заливе", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Калининградской области подтвердили РИА Новости, что сообщение о провале под лед автомобиля "Ока" с людьми в Куршском заливе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в воскресенье в 17.38 (18.38 мск).

На место происшествия сразу же вышел катер на воздушной подушке со спасателями. Двух рыбаков доставили на берег и передали медикам в 18.29. Информацию о происшествии передали сотрудникам полиции.