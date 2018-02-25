Угроза взрыва в ТЦ "Охотный ряд" не подтвердилась

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Правоохранители не обнаружили взрывного устройства в торговом центре "Охотный Ряд" в центре Москвы, откуда после анонимного звонка о "минировании" были эвакуированы почти 4 тысячи человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей и персонала торгового центра "Охотный Ряд" по адресу: Манежная площадь, дом 1, строение 2, после анонимного звонка с угрозой взрыва.

"Проверка помещений торгового центра завершена, угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.