В цирке Запашного рассказали о состоянии упавшего с высоты артиста

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Состояние артиста "Цирка Мстислава Запашного" Антона Мартынова, сорвавшегося с высоты во время выступления в Элисте, остается без изменений, сообщает пресс-служба цирка.

Администратор труппы Сергей Белинский ранее рассказал РИА Новости, что Мартынов сорвался с высоты в пять – шесть метров во время выступления в Элисте и получил серьезную травму головы и различные переломы, он находится в реанимации.

"…Пока все без изменений. Антон находится в постоянном наблюдении и под полным контролем врачей. Спасибо Вам за переживания и поддержку", — говорится в сообщении в группе "Цирка Мстислава Запашного" в соцсети "ВКонтакте".

Заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев в воскресенье уточнил РИА Новости, что причиной падения стал незакрепленный карабин. По словам заместителя директора, врачи решили не оперировать артиста и не транспортировать его куда-либо, чтобы избежать дополнительного стресса для организма. Как рассказал Гаджиев, ухудшения состояния Мартынова не наблюдается, он "чуть-чуть" идет на поправку.