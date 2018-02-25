В Дагестане завели уголовное дело на двух сотрудников МВД

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Уголовное дело по факту мошенничества завели на двух сотрудников МВД по Дагестану из-за финансовых нарушений, сообщается на сайте регионального СУСК.

Ранее МВД по Дагестану информировало о начале служебной проверки в отношении двух сотрудников ведомства из-за финансовых нарушений. По данным правоохранителей, в 2016 году они предоставили фиктивные отчетные документы, на основании которых незаконно получили компенсацию расходов, связанных со служебной командировкой.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что должностные лица управления уголовного розыска МВД Дагестана, используя свое служебное положение, представили в финансовое подразделение заведомо подложные документы для компенсации командировочных расходов и получили от 10 до 20 тысяч рублей.