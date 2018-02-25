У Казахстана пока нет данных о гражданстве погибших в Подмосковье мужчин

АЛМА-АТА, 25 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Казахстана пока не располагает подтвержденными данными о казахстанском гражданстве трех мужчин, найденных мертвыми в кабине фуры в Подмосковье, сообщил в воскресенье РИА Новости руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков.

В субботу подмосковный главк СК сообщил, что в кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений в деревне Новоселки Чеховского района, были найдены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти. Предварительно следствие установило, что машина прибыла в Подмосковье на погрузку из Казахстана.

"Нам известно об этом происшествии. Казахстанские дипломаты в Москве находятся в контакте с местными следственными органами. Ведется следствие, информация пока не разглашается. Подтвержденных сведений о гражданстве погибших к этому моменту нет", — сообщил Жайнаков.

По информации следствия, в кабине фуры была обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для отопления. Предположительно, мужчины скончались от отравления газом, однако точная причина смерти будет ясна по результатам экспертизы.