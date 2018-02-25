Волчья стая: самые жестокие банды Советского Союза

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. Организованные преступные группировки опаснее для общества, чем уголовники-одиночки. Под жестким контролем деспотичных лидеров бандиты идут на чудовищные преступления. Впрочем, и наказывают их гораздо строже. В Советском Союзе обычно приговаривали к расстрелу. На выявление и полную ликвидацию некоторых бандформирований силовикам потребовались годы, а то и десятилетия. РИА Новости рассказывает о самых безжалостных и циничных бандах времен СССР.

"Черная кошка"

Группировка, лидером которой был заводчанин Иван Митин, действовала в Москве на протяжении трех лет. В нее входили исключительно передовики производства. В феврале 1950-го налетчики напали на магазин, застрелив оперативника уголовного розыска, который попытался их остановить. Вскоре по столице прокатилась целая серия дерзких разбоев и убийств. Грабители, как правило, похищали крупные суммы, а от их пуль часто гибли случайные свидетели.

На след банды силовики не могли выйти очень долго. Зимой 1953-го, через несколько дней после очередного громкого ограбления, сотрудник МУРа Владимир Арапов (прототип Шарапова из фильма "Место встречи изменить нельзя") обратил внимание на жителя Красногорска, который купил возле стадиона целую бочку с пивом и щедро угощал прохожих. За молодым человеком установили слежку и постепенно выявили всех членов преступной группировки. На ее счету — 11 убийств и 28 разбойных нападений. Активных участников, включая главаря, приговорили к расстрелу. Остальных — к различным срокам.

"Тяп-Ляп"

Казанская банда, впоследствии переросшая в мощную ОПГ, образовалась в 1974-м. Она состояла из молодых людей, живших на окраине города в районе завода "Теплоконтроль". В то время территория столицы Татарстана была строго поделена между молодежными группировками, которые регулярно сходились в массовых драках. Свое мастерство бандиты шлифовали в подпольной "качалке", где в роли штанг и гантелей выступали чугунные радиаторы отопления и тяжелые утюги. Впрочем, кроме физической силы, у них имелись и пистолеты. Жертвами "качков" становились не только члены конкурирующих банд, но и простые люди. "Тяпляповцы" совершили несколько нападений на дискотеки, грабили случайных прохожих. В результате несколько человек погибли, десятки серьезно пострадали.

Со временем группировка стала зарабатывать на жизнь вымогательством, разбоями и заказными убийствами, а ее численность возросла до 300 человек. Основных лидеров ОПГ Завдата Хантимирова и Искандера Тазетдинова оперативники выслеживали несколько лет. В итоге их арестовали и в 1980-м приговорили к расстрелу.

"Санитары"

Это необычное название ростовская банда получила из-за того, что во время совершения преступлений ее участники прикидывались медицинскими работниками. Группировка специализировалась на грабежах, разбоях, наркоторговле и убийствах. Жертвами, как правило, становились успешные предприниматели и перекупщики. Перед смертью многих жестоко пытали.

Несмотря на схожий почерк преступлений, банду вычислили не сразу. В 1980-м на месте резонансного убийства перекупщицы и ее беременной дочери оперативники обнаружили телефонную книжку, изучив которую, вышли на уроженца Абхазии Зафаса Барцисса. В результате слежки выяснилось, что он занимается продажей наркотиков, а также входит в состав крупной вооруженной группировки во главе с Хочересом Косияном. Барцисс контролировал наркозависимых участников банды, выполнявших самую грязную работу. Вскоре всех задержали. Суд приговорил некоторых членов группировки к расстрелу, остальные отделались серьезными тюремными сроками.

"Белый крест"

Группировка, действовавшая в 1989-1990 годах в Ленинграде, наполовину состояла из сотрудников правоохранительных органов. Ее лидером был участковый Аркадий Мокеев. Первой жертвой оказалась также сотрудница милиции. Завладев ее оружием, преступники начали грабить инкассаторов и кассы магазинов. Для каждого налета обычно угоняли автомобиль. Пытавшихся оказать сопротивление убивали. Задержать бандитов удалось случайно, когда они в очередной раз завладели чужой машиной. Милиционеры приняли их за угонщиков, но, обыскав салон и багажник, очень удивились. Там лежали бутылки с коктейлем Молотова и антисоветские листовки.

На допросах Макеев признался, что изначально совершал преступления только ради корысти. Однако позже в нем вспыхнула ненависть к коммунистическому режиму, и банда трансформировалась в антисоветскую подпольную организацию. Суд приговорил его к расстрелу, который заменили пожизненным заключением. Остальные участники получили от четырех до десяти лет колонии.

"Гастролеры"

В одну из самых малочисленных в истории ОПГ входили всего два человека — уроженцы Свердловской области Юрий Казаков и Вадим Сидоров. Криминальный путь они начали с нападений на обычных людей. В августе 1971-го в Киеве бандиты убили милиционера и завладели его пистолетом. Со временем аппетиты преступного дуэта возросли, они переключились на инкассаторов. Примечательно, что преступления совершались во всех уголках Советского Союза. Одно из самых громких произошло в Казани. Застрелив инкассатора, "гастролеры" похитили 66 тысяч рублей, после чего отправились в Одессу. Через год за крупную взятку они сделали себе липовые паспорта жителей Казахстана.

В течение двух лет уральцы успели "поработать" в 19 городах СССР. Налетчиков задержали только в 1973-м — в вагоне поезда. Они попытались сбежать, выпрыгнув на полном ходу из окна купе. Впрочем, скрыться удалось лишь Сидорову — мужчина раньше серьезно занимался боксом и имел отличную физическую подготовку. Однако чуть позже арестовали и его. Суд приговорил обоих к расстрелу.