В цирке Запашного рассказали о состоянии упавшего на арену акробата

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Артист "Цирка Мстислава Запашного" Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте, сейчас находится в реанимации, сообщил РИА Новости администратор труппы Сергей Белинский.

Ранее в СМИ появилась информация, что на выступлении в столице Калмыкии один из акробатов "Цирка Мстислава Запашного" сорвался и получил серьезную травму.

"Артист Антон Мартынов сорвался с 5-6 метров, получил серьезную травму головы. Состояние тяжелое. Сейчас в реанимации, ждем нейрохирурга, строить пока прогнозы рано", — сказал собеседник агентства.