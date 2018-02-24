В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека

ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли в субботу ночью при пожаре в частном жилом доме в Чесменском районе Челябинской области, сообщает пресс-центр ГУМЧС России по региону.

"Все произошло в четвертом часу ночи (около 02.00 мск) в частном секторе села Чесма. На пульт "01" поступило сообщение о пожаре, огнеборцы прибыли на место через три минуты, и спустя непродолжительное время пожар был локализован и ликвидирован. По предварительным данным, из-за неосторожности при курении в состоянии алкогольного опьянения четыре человека отравились продуктами горения, их личности устанавливаются", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в тот день в доме собралась компания: к хозяину пришли его товарищи, началось застолье. Пьяные люди заснули, а разбудить их было некому, полагают спасатели. Дом не был оборудован автономными пожарными извещателями, добавляет ведомство.

На место пожара прибыло руководство ГУМЧС по Челябинской области и Чесменского муниципального района, для выяснения причин произошедшего отработала испытательная пожарная лаборатория, уточняется в сообщении.