В Челябинске шесть пассажиров пострадали в ДТП с двумя маршрутками

ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев – РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с двумя маршрутными такси в субботу в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

По данным полиции, в субботу в 10.20 (08.20 мск) у дома 78 по Комсомольскому проспекту водитель автобуса Ford Transit №91 столкнулся с двигавшимся впереди попутным автобусом Hyundai №56.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров. Им всем была оказана медицинская помощь на месте происшествия", — рассказал собеседник агентства.

По факту ДТП ведется проверка.