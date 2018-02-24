"Мосгаз" назвал предположительную причину пожара на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Газовщики опровергают информацию, что к пожару в квартире на северо-востоке Москвы привел хлопок газа, сообщили журналистам в компании "Мосгаз".
"В 12.00 в центральное диспетчерское управление АО "МОСГАЗ" поступила заявка "Пожар" в однокомнатной квартире по адресу: проезд Кадомцева, 19. Бригада аварийно-спасательного формирования оперативно прибыла на место. Информация о хлопке газа не подтверждается. Все крановые узлы газового прибора находятся в исправном состоянии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предположительной причиной пожара стал непогашенный окурок.
Медицинский вертолет эвакуирует в больницу пострадавшего при пожаре в многоэтажном жилом доме, сообщал РИА Новости представитель Московского авиационного центра.