"Мосгаз" назвал предположительную причину пожара на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Газовщики опровергают информацию, что к пожару в квартире на северо-востоке Москвы привел хлопок газа, сообщили журналистам в компании "Мосгаз".

Ранее интернет-издание Life и еще ряд СМИ опубликовали информацию, что в 12-этажном жилом доме на проезде Кадомцева произошел хлопок газа — взорвался газовый баллон. После взрыва в помещении начался пожар.

"В 12.00 в центральное диспетчерское управление АО "МОСГАЗ" поступила заявка "Пожар" в однокомнатной квартире по адресу: проезд Кадомцева, 19. Бригада аварийно-спасательного формирования оперативно прибыла на место. Информация о хлопке газа не подтверждается. Все крановые узлы газового прибора находятся в исправном состоянии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предположительной причиной пожара стал непогашенный окурок.

Медицинский вертолет эвакуирует в больницу пострадавшего при пожаре в многоэтажном жилом доме, сообщал РИА Новости представитель Московского авиационного центра.