Вертолет эвакуировал пострадавшего при пожаре на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Медицинский вертолет эвакуирует пострадавшего при пожаре в многоэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщил в субботу РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

"С улицы Кадомцева, где произошел пожар в жилом доме, экипаж вертолета забрал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах столицы сообщил об одном погибшем и одном пострадавшем в результате пожара на проезде Кадомцева на севере Москвы. По его словам, пожар на площади 35 квадратных метров произошел в квартире на шестом этаже 12-этажного дома.

Как сообщили РИА Новости в МЧС РФ, в 12.25 пожар полностью потушили, с верхних этажей было выведено более 20 человек.