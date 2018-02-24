В Челябинске столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев – РИА Новости. Два маршрутных такси столкнулись в субботу в Челябинске, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

"В субботу в 10.20 (08.20 мск) у дома 78 по Комсомольскому проспекту водитель автобуса Ford Transit № 91 совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автобусом Hyundai № 56. В результате столкновения несколько пассажиров маршрутных такси получили травмы", — говорится в сообщении.

Полиция установила, что Ford не был зарегистрирован в установленном порядке, а в конструкцию Hyundai были внесены изменения без согласования с госавтоинспекцией.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят административное расследование, уточняется в сообщении.