Главного налоговика Курганской области арестовали на два месяца за взятку

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Главный налоговик Курганской области Владимир Рыжук арестован судом на два месяца по обвинению во взяточничестве, сообщает Следственный комитет РФ.

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32.0% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.5% Разве что высшая мера поможет

23.6% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Руководитель налоговой службы по Курганской области был задержан в четверг при получении взятки в 500 тысяч рублей. По данным оперативников, эта был один из траншей взятки в 3 миллиона рублей, которую чиновник требовал "за непринятие мер налогового контроля по выявленным фактам нарушения законодательства о налогах и сборах".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав руководителю УФНС по Курганской области Владимиру Рыжуку меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — говорится в сообщении.

По данным СК, в феврале прошлого года обвиняемый воспользовался тем, что налоговые органы области потребовали у одного из местных бизнесменов уплатить недоимки по налогам со штрафами и пенями на сумму более 50 миллионов рублей, и запросил 3 миллиона за "решение вопроса".

Предприниматель в том же месяце передал ему 500 тысяч рублей, выяснило следствие. Остальная часть не была передана Рыжуку из-за того, что решения налоговых органов Курганской области были признаны судом незаконными и отменены.

Следствие также установило, что Рыжук с октября 2014 года по май 2017 года на служебном автомобиле Toyota Highlander за счет бюджетных средств 294 раза ездил в Тюмень, где живет его семья. Бюджету был причинен ущерб на сумму более 320 тысяч рублей. Похищенное таким способом горючее впоследствии списывались "путем подготовки фиктивных путевых листов".