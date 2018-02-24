В МЧС назвали возможную причину пожара, унесшего жизни троих детей на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Причиной пожара в селе Благовещенское Свердловской области, который унес жизни троих детей, могло стать курение, сообщает ГУМЧС по региону.

После ликвидации пожара в одноэтажном частном доме в селе Благовещенское нашли тела детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, сообщала ранее прокуратура региона. Родители смогли выбраться на улицу вместе со старшей дочерью 2012 года рождения. По данным прокуратуры, семья являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками. Представитель ГУМВД по региону сказал РИА Новости, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

"Наиболее вероятной причиной трагедии эксперты МЧС называют неосторожное обращение с огнем при курении", — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Отмечается, что в Свердловской области из-за неосторожного обращения с огнем при курении ежегодно происходит до 35% бытовых пожаров. МЧС инициировало экстренное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Туринского округа для глубокого анализа причин трагедии и выработки действенных мер предотвращения подобных происшествий.

"Все рекомендации, которые мы предлагали и которые могли бы предотвратить массовую гибель, комиссия по ЧС Туринского городского округа пока не выполнила. В частности, речь идет об установке пожарных извещателей в жилье социально уязвимых категорий граждан (многодетные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды). Прибор реагирует даже на незначительное задымление и сразу направляет сигнал об опасности на пульт пожарной охраны. Этих минут бывает вполне достаточно для спасения человеческой жизни", — приводятся в сообщении слова заместителя начальника ГУМЧС по Свердловской области Максима Пинчугова.

Он добавил, что установка пожарных извещателей – "одно из приоритетных направлений комплексной защиты населения, которые еще в прошлом году были предложены муниципалитетам для оперативной реализации, но так и не были восприняты должным образом отдельными главами муниципальных образований".