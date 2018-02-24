В Ставрополе пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

ПЯТИГОРСК, 24 фев — РИА Новости, Маргарита Савельева. Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе, сообщает управление ГИБДД по краю.

"Сегодня в Ставрополе в ДТП попала маршрутка с пассажирами. По предварительной версии, водитель автомашины ВАЗ-2106 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившейся перед пешеходным переходом пассажирской ГАЗелью, водитель которой пропускал пешеходов", — говорится в сообщении.

В больницу были доставлены 5 пострадавших: водитель легкового автомобиля и 4 пассажира маршрутки: две женщины, 15-летний подросток и полуторагодовалый ребёнок, отмечено в сообщении. "Пострадавших сейчас осматривают врачи, чтобы определить, кому понадобится госпитализация. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются", — отметили в УГИБДД.