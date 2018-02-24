В КБР задержали мужчину, находившегося в розыске более 23 лет

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Полицейские в Кабардино-Балкарии задержали мужчину, находящегося в розыске более 23 лет после побега из колонии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с сотрудниками УФСИН России по КБР и УФСВНГ России по КБР в одном из сел задержали 45-летнего местного жителя, вернувшегося после многолетнего отсутствия. За это время по заявлению родственников он решением суда был признан умершим… Мужчина в 1993 году был осужден Тамбовским областным судом к 15 годам лишения свободы за совершение ряда тяжких преступлений. В 1995 году он совершил побег из исправительной колонии", — сказала Волк.

Как отметила Волк, удостоверение личности мужчины вызвало сомнения в подлинности. Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность задержанного, который, как выяснилось, обзавелся поддельным паспортом. В 2008 году за совершение убийства мужчина был снова осужден уже под другим именем. В 2017 году, отбыв наказание, он вернулся в Кабардино-Балкарию.

Волк сообщила, что в настоящее время задержанный мужчина подтвердил свою настоящую личность. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Из-за совершенного в прошлом побега задержанному предстоит отбыть оставшийся срок в местах лишения свободы.