В КБР задержали мужчину, находившегося в розыске более 23 лет

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Полицейские в Кабардино-Балкарии задержали мужчину, находящегося в розыске более 23 лет после побега из колонии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как отметила Волк, удостоверение личности мужчины вызвало сомнения в подлинности. Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность задержанного, который, как выяснилось, обзавелся поддельным паспортом. В 2008 году за совершение убийства мужчина был снова осужден уже под другим именем. В 2017 году, отбыв наказание, он вернулся в Кабардино-Балкарию.
Волк сообщила, что в настоящее время задержанный мужчина подтвердил свою настоящую личность. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Из-за совершенного в прошлом побега задержанному предстоит отбыть оставшийся срок в местах лишения свободы.