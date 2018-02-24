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Происшествия

В Свердловской области возросло число погибших при пожаре детей

10:3324.02.2018
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© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкСотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. архивное фотоСотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Число погибших детей при пожаре в селе Благовещенское Свердловской области выросло до трех человек после нахождения тела новорожденного мальчика, сообщает в субботу прокуратура региона.

Капельницы. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Один из пострадавших при пожаре в Башкирии детей умер в больнице
Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, после ликвидации пожара в одноэтажном частном жилом доме в населенном пункте Благовещенское обнаружены тела двух детей 2014 и 2015 годов рождения. Отмечалось, что продолжаются поиски еще одного ребенка 2018 года рождения.

"При тушении пожара были обнаружены тела погибших детей: мальчика 2014 года рождения, девочки 2015 года рождения, новорожденного мальчика 2018 года рождения (родился в январе 2018 года). Родители смогли выбраться из квартиры вместе со старшей дочерью 2012 года рождения, в настоящее время им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, сообщение о пожаре по улице Кирова в селе Благовещенское Туринского района поступило в субботу в 8.45 местного времени (6.45 мск).

Сотрудники МЧС. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Семья, чьи дети погибли на пожаре, переедет во временное жилье под Самарой
"По имеющейся информации, семья являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками. Со слов соседей, отец погибших детей в ночное время находился на работе, рано утром вернулся домой. В настоящее время причины пожара устанавливаются. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания", — отмечается в сообщении.

В рамках надзорных мероприятий будет устанавливаться, проводилась ли с семьей надлежащая профилактическая работа со стороны органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, будет дана оценка эффективности этой работы. На место выехали сотрудники прокуратуры Туринского района. Проведение доследственной проверки находится под контролем прокуратуры, уточняет надзорное ведомство.

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