В Свердловской области при пожаре в частном доме погибли двое детей

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Двое детей погибли, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в частном жилом доме в Свердловской области, сообщил РИА Новости в субботу источник в экстренных службах региона.

"После ликвидации пожара в одноэтажном частном жилом доме в населенном пункте Благовещенское обнаружены тела двух детей 2014 и 2015 годов рождения. Пострадали еще шесть человек, в том ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, продолжаются поиски еще одного ребенка 2018 года рождения. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 60 квадратных метров. Обстоятельства пожара выясняются.