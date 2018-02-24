В Южно-Сахалинске закрыли аэропорт из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев — РИА Новости. Аэропорт Южно-Сахалинска в субботу не принимает и не выпускает самолёты из-за проходящего по югу острова циклона, сообщается на сайте воздушной гавани.

"В связи с прохождением метели 24 февраля в аэропорту областного центра задержаны несколько рейсов. В районе аэродрома низкая видимость, которая мешает взлетам и посадкам воздушных судов — около 100 метров, а также сильный северный ветер порывами до 20 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Задержаны прилеты из Москвы, Владивостока, Хабаровска и Южно-Курильска. Не выпускают самолеты в Хабаровск, Южно-Курильск, Владивосток, Москву, Сеул и Саппоро (Япония).

Из-за циклона также была закрыта связывающая остров с материков паромная переправа Холмск — Ванино.

Ожидается, что непогода покинет Сахалин в воскресенье.