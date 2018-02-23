В Великом Новгороде пьяный водитель сбил четырех детей

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. Пьяный водитель сбил четверых детей на пешеходном переходе в Великом Новгороде, сообщает Следственный комитет РФ.

"Предварительно установлено, что вечером 23 февраля на улице Ломоносова в Великом Новгороде 44-летний мужчина на автомобиле Suzuki сбил подростков", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В СК отметили, что двое детей доставлены в травмпункт, еще один мальчик и девочка госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. "Водитель с места ДТП скрылся, но был установлен и задержан", — отмечается в сообщении.

Идет доследственная проверка, добавили в ведомстве.

"Все подростки, девочка и три мальчика, 2003 года рождения, учащиеся гимназии, возвращались домой из торгового центра "Мармелад". Наезд на них был совершен, когда дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Двое подростков, девочка с открытым переломом бедра и мальчик с черепно-мозговой травмой, доставлены в детскую областную больницу, двое других ребят с ушибами осмотрены в травмпункте и отпущены домой", — отмечает СУ СК по Новгородской области.

Как говорится в сообщении следствия, руководитель СУСК РФ по Новгородской области Николай Коннов взял на личный контроль доследственную проверку по факту ДТП.