В ДТП под Красноярском погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 23 фев — РИА Новости. Микроавтобус и автомобиль ВАЗ-2109 столкнулись на трассе в Красноярском крае, в результате два человека погибли и четыре госпитализированы с различными травмами, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, ДТП произошло на трассе под Лесосибирском (северо-восток региона).

"По предварительным данным, микроавтобус не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "девяткой". В ВАЗе находились мать и сын, они погибли. В микроавтобусе была семья из четырех человек. Они госпитализированы с различными травмами", — сказал Юрченко.

На месте аварии работают ГИБДД и следователи полиции. Движение не перекрыто.