Следователи проводят проверку по факту ДТП в Кузбассе с участием автобуса

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту крупного ДТП в Кузбассе с участием фуры и автобуса, в котором погибли шесть человек еще 14 пострадали, сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

Авария произошла около 01.00 (21.00 мск) на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Чебулинском районе Кемеровской области. Столкнулись грузовая фура Volvo из Самарской области и частный пассажирский автобус HIGER, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Красноярска и следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса).

"В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса", — говорится в сообщении.

Как отмечается, следствию предстоит установить, проходил ли водитель перед выездом в рейс медицинский осмотр, а также техническое состояние автобуса. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры, еще 14 человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже 12 из них доставили санавиацией в Красноярск.