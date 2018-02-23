Следователи проводят проверку по факту ДТП в Кузбассе с участием автобуса

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту крупного ДТП в Кузбассе с участием фуры и автобуса, в котором погибли шесть человек еще 14 пострадали, сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
"В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса", — говорится в сообщении.
Как отмечается, следствию предстоит установить, проходил ли водитель перед выездом в рейс медицинский осмотр, а также техническое состояние автобуса. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры, еще 14 человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже 12 из них доставили санавиацией в Красноярск.