Санавиация доставила в Красноярск 12 пострадавших в ДТП в Кузбассе

КРАСНОЯРСК, 23 фев — РИА Новости. Борт санавиации доставил в Красноярск 12 пострадавших в аварии с участием автобуса и фуры на кузбасской трассе, сообщила РИА Новости официальный представитель Минздрава Красноярского края Ирина Сидорова.

"Борт доставил 12 человек, из них двое тяжелые направлены в Краевую клиническую больницу, остальных осматривают врачи", — сказала Сидорова.

Авария произошла около 01.00 (21.00 мск) на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Чебулинском районе Кемеровской области. Столкнулись грузовая фура Volvo из Самарской области и частный пассажирский автобус HIGER, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Красноярска и следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса).

По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры, еще 14 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.