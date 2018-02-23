Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело о ДТП с автобусом и фурой

КЕМЕРОВО, 23 фев — РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с автобусом и грузовой фурой, в котором погибли шесть человек, еще 14 пострадали, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

Авария произошла около 01.00 (21.00 мск) на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Чебулинском районе Кемеровской области. Столкнулись грузовая фура Volvo из Самарской области и частный пассажирский автобус HIGER, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Красноярска и следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса).

По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры, еще 14 человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Некоторых из них, кого можно перевозить, планируется доставить санавиацией в Красноярск.

"На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Чебулинского района Алексей Рафиков. Расследование этого дела находится на контроле прокуратуры Кемеровской области", — сказала собеседница агентства.

Представитель прокуратуры также уточнила, что уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".