Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело о ДТП с автобусом и фурой

КЕМЕРОВО, 23 фев — РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с автобусом и грузовой фурой, в котором погибли шесть человек, еще 14 пострадали, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.
По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры, еще 14 человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Некоторых из них, кого можно перевозить, планируется доставить санавиацией в Красноярск.
"На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Чебулинского района Алексей Рафиков. Расследование этого дела находится на контроле прокуратуры Кемеровской области", — сказала собеседница агентства.
Представитель прокуратуры также уточнила, что уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".