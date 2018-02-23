С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге столкнулись 12 автомобилей, при этом пострадали три человека, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по городу и области.
ДТП произошло в 7:30 утра на 101-м километре внешнего кольца КАД. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести.
Движение на этом участке дороги ограничено, автомобили пропускают через Рябовское шоссе. Проводится проверка.
Ранее сообщалось о еще одной аварии на КАД — на 105-м километре столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, один человек погиб, еще двое пострадали.
#дтп #кад на каде размотало с 10-к машин pic.twitter.com/st0xT3DuIJ— Snarky (@SPECULATOR_OF) 23 февраля 2018 г.